Дополнительная остановка у «Ласточки» Псков – Санкт-Петербург – Печоры появится с 10 декабря

12:23, 14 сентября 2023, ПАИ

С 10 декабря «Ласточки» Псков – Санкт-Петербург – Печоры (поезда № 809, 810, 812, 813, 815, 816) будут делать дополнительную остановку на платформе «Аэропорт» (около аэропорта Пулково) для посадки и высадки пассажиров. При этом время в пути следования у поездов не изменится, уточнили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее ПАИ сообщало об этом нововведении, однако теперь стала известна дата появления дополнительной остановки.

Кроме того, в новогодние праздники по маршруту Санкт-Петербург – Псков будет курсировать дополнительный поезд «Ласточка» №817/818.

Поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга в 9:30 и прибывать в Псков в 13:24. Из Пскова он будет отправляться в 14:15, прибывать в Санкт-Петербург в 18:08. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Аэропорт, Гатчина, Луга-1, Плюсса и Струги Красные.

Приобрести билеты на «Ласточку» можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) скидка составит 65 %, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет – 30 %.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».