Представители белорусской туротрасли знакомятся с Псковской областью

13:08, 14 сентября 2023, ПАИ

Представители турагентств и журналисты из Белоруссии прибыли в Псковскую область в рамках информационного тура. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Туристского информационного центра (ТИЦ).

Программа визита была разработана ТИЦ для расширения трансграничного сотрудничества и дальнейшего развития дружественных связей между Псковской областью и Белоруссией.

В первый день для гостей региона состоялась экскурсию по Пскову.

«Огромный интерес у туроператоров и представителей белорусских СМИ вызвало посещение Псковского кремля, осмотр башни со стеклянной стеной, прогулка по набережной реки Великой, экскурсия по историческому центру Пскова с посещением церквей и храмов, включённых в список ЮНЕСКО», – рассказали в пресс-службе ТИЦ.

Представителей туристической сферы интересовала гостиничная инфраструктура, разработка маршрутов активного и семейного отдыха.

«Это первый день пребывания наших друзей в Псковской области. Мы постарались составить программу их визита так, чтобы максимально охватить и наши объекты культурного наследия, и туристические локации, и объекты гостиничной сферы. Программа тура очень плотная, надеюсь, что наши гости останутся довольны своим путешествием, оценят масштабы туристического потенциала Псковской области и расскажут об этом дома», – отметила директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.