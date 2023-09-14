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Общество

Более 19 тысяч семей в Псковской области распорядились материнским капиталом через банки

19 240 семей в Псковской области распорядились материнским капиталом через банки, обменивающиеся данными с Социальным фондом (СФР). Информационное взаимодействие между фондом и кредитными организациями налажено в соответствии с соглашениями, которые заключаются с 2020 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Передача сведений из банков позволяет родителям одновременно с оформлением кредита сразу подать заявление о распоряжении материнским капиталом на покупку или строительство жилья. Средствами сертификата при этом оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту. В итоге вместо двух обращений – в банк и Социальный фонд – владельцу сертификата достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы финансовые учреждения передают в Социальный фонд по электронным каналам, что ускоряет процесс распоряжения средствами. Если кредит или заём уже оформлены, родители смогут подать заявление о распоряжении только в Социальный фонд. Однако и в этом случае информобмен с банками помогает направить средства на выбранные цели, поскольку владельцу сертификата не нужно представлять в СФР документы и справки по выданному кредиту. Все эти сведения ведомство запросит самостоятельно.

«Социальный фонд регулярно заключает новые соглашения об обмене данными с банками, чтобы еще больше родителей могли удобнее использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий», – отметили в пресс-службе.

Сотрудники фонда напомнили, что программа материнского капитала работает в России с 2007 года. Изначально на поддержку могли претендовать семьи с двумя детьми, впоследствии меры распространили и на первенцев. В 2023 году размер капитала был проиндексирован на 11,9% и теперь составляет 586,9 тысячи рублей на первого ребенка и 775,6 тысяч – на второго.

Социальный фонд выдает материнский капитал только один раз. Если семья не оформляла его на первого или второго ребенка, родители вправе получить сертификат на третьего и любого следующего ребенка. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию мамы, ежемесячную выплату на детей до трёх лет или покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей с инвалидностью. Допустимо выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

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