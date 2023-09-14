«Дни блогеров» стартовали в псковском «Лофте»

13:53, 14 сентября 2023, ПАИ

Цикл встреч «Дни блогеров» запускает креативное пространство «Лофт» при участии резидентов Insight People в Пскове и приглашённых экспертов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Спикеры помогут сделать первые шаги в оформлении своего блога, поделятся своим личным опытом ведения социальных сетей и создания контента. Встречи будут проходить в будние дни в 18:30, в выходные дни – с 12:00.

14 сентября руководитель офиса Insight People в Пскове Антон Резнов расскажет о блогосфере: о типах контента, что снимать, какие тренды.

17 сентября в 14:00 пройдёт мастер-класс по актёрскому мастерству и сторителлинг с режиссёром и актёром Анатолием Кузьминым.

20 сентября в 18:30 бизнес-тренер Ирина Владимирова откроет «формулу красивого голоса».

25 сентября Pasha Ryabov и Сергей Злобин расскажут о первых шагах резидентов «Инсайта», об опыте мобильной съёмки, помогут подобрать сервисы для работы с фотовидеоконтентом.

27 сентября российский боксёр Артур Акавов расскажет о профессиональном опыте и спорте: как вести соцсети спортсмену и административному работнику.

29 сентября в зале единоборств спортшколы «Олимп» (улица Ротная, 34) проведут экскурсию и тренировку с четырёхкратным чемпионом Европы по боксу.

1 октября в 12:00 состоится разбор нюансов мобильной съёмки с Игорем Ефименко.

3 октября Иван Верховых расскажет, что нужно из стартового набора для операторский съёмки, рассмотрит практические кейсы, даст лайфхаки, а также разберёт пример «что хорошо – что плохо».

4 октября в 18:30 основы монтажа проведёт Игорь Ефименко.

6 октября в 18:30 личным опытом ведения соцсети «ВКонтакте», Youtube и Rutube поделится кондитер-скульптор, амбассадор Cake artist World Татьяна Иванова.