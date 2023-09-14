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Общество

Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове

Акция «На работу на велосипеде» в Пскове состоится снова 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в Молодёжном центре Пскова. 

Фото: Псковский молодёжный центр


По словам организаторов, основная цель акции – показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения окружающей среды и транспортной ситуации в городе.

В день проведения акции тех, кто выберет велосипед в качестве транспорта, ждут различные поощрения и конкурсы на различных «энергетических точках».

Впервые День без автомобиля провели в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. В России День без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве она проводится с 2008 года.

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