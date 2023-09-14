Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Блогер и писатель Алеся Казанцева выступит с авторским стендапом в Пскове

Блогер и писатель Алеся Казанцева выступит с авторским стендапом «А что так можно было?» в Пскове 29 октября, сообщает корреспонент ПАИ.

Фото: culture.ru

Выступление пройдёт в концертном зале ДК посёлка Родина по адресу: улица Юбилейная, дом 1 в 16:00.

Алеся Казанцева – известный блогер. Окончила факультет журналистики Алтайского государственного университета. Лауреат премии «Золотое перо» Алтайского края. В 20 лет пере­ехала в Москву. Работала в журнале «Индустрия рекламы», в кинокомпании «Базелевс». С 2007 года – фрилансер и второй режиссёр на съёмках фильмов «Ночной дозор» и «Ёлки», а также множества рекламных роликов.

Автор рассказов в живом журнале под ником eprst2000, которые позже издались в книге «Режиссёр сказал: одевайся теплее, тут холодно». Её книга  получила высокую оценку в литературном сообществе и вышла многотысячным тиражом. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 сентября 2023

Народная артистка Елена Камбурова станет гостьей программы «Минкульт»

14 сентября 2023

Блогер и писатель Алеся Казанцева выступит с авторским стендапом в Пскове

14 сентября 2023

Две выставки открыл Пушкинский заповедник в библиотеках Белоруссии

13 сентября 2023

Большие гастроли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» пройдут в Михайловском в десятый раз

13 сентября 2023

Танцевальный ансамбль из Острова получил звание образцового коллектива

13 сентября 2023

Астрономический фестиваль «Небо зовёт» пройдёт в Пскове 16 сентября

13 сентября 2023

Флейтистка и органистка выступят на концерте в Пскове 17 сентября

13 сентября 2023

Выставка Юрия Вороненко «Хроники ментальных путешествий» открылась в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...