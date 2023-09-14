Блогер и писатель Алеся Казанцева выступит с авторским стендапом в Пскове
Блогер и писатель Алеся Казанцева выступит с авторским стендапом «А что так можно было?» в Пскове 29 октября, сообщает корреспонент ПАИ.
Выступление пройдёт в концертном зале ДК посёлка Родина по адресу: улица Юбилейная, дом 1 в 16:00.
Алеся Казанцева – известный блогер. Окончила факультет журналистики Алтайского государственного университета. Лауреат премии «Золотое перо» Алтайского края. В 20 лет переехала в Москву. Работала в журнале «Индустрия рекламы», в кинокомпании «Базелевс». С 2007 года – фрилансер и второй режиссёр на съёмках фильмов «Ночной дозор» и «Ёлки», а также множества рекламных роликов.
Автор рассказов в живом журнале под ником eprst2000, которые позже издались в книге «Режиссёр сказал: одевайся теплее, тут холодно». Её книга получила высокую оценку в литературном сообществе и вышла многотысячным тиражом.
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