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«Парта Героя» появилась в Булынинской школе

Булынинская школа Великолукского района присоединилась к Всероссийскому образовательному проекту и в ней торжественно отрыли «Парту Героя» в честь ветерана Великой Отечественной войны Дарьи Дергачёвой, сообщает газета «Наш путь».

В Булынинской школе торжественно открыли «Парту Героя». Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

«Дарья Александровна – участница Великой Отечественной войны. Свой путь начала разведчицей в одном из Белорусских партизанских отрядов. Затем в составе 3-й Ударной Армии, Калининской бригады совершила марш по Белоруссии. В 1943 году участвовала в операции партизан по разгрому немецкого гарнизона в селе Сутоки», – отметили в газете.

Дарья Дергачёва демобилизовалась в августа 1944 года. За боевые заслуги награждена двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «Партизан Отечественной войны I степени», «За победу над Германией».

После войны она поступила в педагогический институт, по окончании которого работала учителем истории. Активно участвовала в патриотическом воспитании молодёжи, была инициатором создания музея партизанской славы педагогического лицея Великих Лук и уголка боевой славы Булынинской школы.

«В 1960-е годы работала директором Булынинской школы. Под её руководством в школе уделялось большое внимание привитию навыков к сельскохозяйственному труду. Опытный пришкольный участок был лучшим в районе», – отметили в газете.

Напомним, «Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, а также информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за «Партой Героя» будет присуждаться учащимся школы за отличные оценки, а также за активную общественную работу.

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