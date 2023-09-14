Нидерландские саженцы не прошли контроль на границе в Псковской области
Более семи тысяч саженцев декоративных деревьев из Нидерландов запретили ввозить на территорию Псковской области через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Бурачки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Инспекторы выявили нарушения маркировки груза, который должен был быть доставлен в Республику Казахстан.
В ведомстве уточнили, что на части перевозимых саженцев отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране, месте или участке производства, экспортере.
Ввоз 7 446 саженцев декоративных деревьев на территорию Российской Федерации запрещён.
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