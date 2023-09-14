Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нидерландские саженцы не прошли контроль на границе в Псковской области

Более семи тысяч саженцев декоративных деревьев из Нидерландов запретили ввозить на территорию Псковской области через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Бурачки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы выявили нарушения маркировки груза, который должен был быть доставлен в Республику Казахстан.

В ведомстве уточнили, что на части перевозимых саженцев отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране, месте или участке производства, экспортере. 

Ввоз 7 446 саженцев декоративных деревьев на территорию Российской Федерации запрещён.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 сентября 2023

Расписание пригородных поездов на участке Оредеж – Дно изменится 15 сентября
14 сентября 2023

«Парта Героя» появилась в Булынинской школе
14 сентября 2023

Алексей Богаченков стал гостем программы «Среда обитания». Главное

14 сентября 2023

Более 200 человек пострадало от укусов клещей в Псковской области
14 сентября 2023

Народная артистка Елена Камбурова станет гостьей программы «Минкульт»

14 сентября 2023

Новый ФАП открыт в Пыталовском районе

14 сентября 2023

Осенняя ярмарка проходит в Красногородском районе

14 сентября 2023

Проблема поставки льготных лекарств будет закрыта в ближайшее время – Марина Гаращенко


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...