Нидерландские саженцы не прошли контроль на границе в Псковской области

14:12, 14 сентября 2023, ПАИ

Более семи тысяч саженцев декоративных деревьев из Нидерландов запретили ввозить на территорию Псковской области через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Бурачки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы выявили нарушения маркировки груза, который должен был быть доставлен в Республику Казахстан.

В ведомстве уточнили, что на части перевозимых саженцев отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране, месте или участке производства, экспортере.

Ввоз 7 446 саженцев декоративных деревьев на территорию Российской Федерации запрещён.