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Происшествия

Пьяный пскович повредил фасад проектного офиса «Команды 2018»

Полицейские по горячим следам задержали псковича, который повредил фасад колонны бывшего псковского телеграфа. На данный момент там находится проектный офис «Команды 2018». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

 

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили фасад колонны здания бывшего телеграфа на улице Некрасова в Пскове. Проломленную плитку утром обнаружили работники здания. «На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа Управления МВД России по Пскову, действия которой были направлены на установление лиц, причастных к данному противоправному деянию», – отметили в ведомстве.

Фото: скриншот из видео, предоставленного пресс-службой УМВД России по Псковской области

По итогам проведённых оперативно-разыскных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» полицейские установили, что пять местных жителей после распития алкоголя гуляли по городу. Один из них, 21-летний пскович, под воздействием алкоголя повредил стену псковского телеграфа.

Позже молодой человек пояснил, что основной мотив содеянного – хулиганство. Свою вину пскович признал и высказал намерение возместить причиненный ущерб.

Сотрудники полиции составили в отношении молодого человека административное дело по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство»). Суд назначил ему наказание в виде административного ареста.

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