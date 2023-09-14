Пьяный пскович повредил фасад проектного офиса «Команды 2018»

13:54, 14 сентября 2023, ПАИ

Полицейские по горячим следам задержали псковича, который повредил фасад колонны бывшего псковского телеграфа. На данный момент там находится проектный офис «Команды 2018». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные повредили фасад колонны здания бывшего телеграфа на улице Некрасова в Пскове. Проломленную плитку утром обнаружили работники здания. «На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа Управления МВД России по Пскову, действия которой были направлены на установление лиц, причастных к данному противоправному деянию», – отметили в ведомстве.

По итогам проведённых оперативно-разыскных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» полицейские установили, что пять местных жителей после распития алкоголя гуляли по городу. Один из них, 21-летний пскович, под воздействием алкоголя повредил стену псковского телеграфа.

Позже молодой человек пояснил, что основной мотив содеянного – хулиганство. Свою вину пскович признал и высказал намерение возместить причиненный ущерб.

Сотрудники полиции составили в отношении молодого человека административное дело по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство»). Суд назначил ему наказание в виде административного ареста.