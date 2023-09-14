Алексей Богаченков стал гостем программы «Среда обитания». Главное
Главный инженер компании «Межрегиональные проекты и программы развития» Алексей Богаченков стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное со слов эксперта:
- В прошлом году в усадьбе Княжьи Горки в Дедовичском районе провели консервацию барского дома, в этом году работы идут в здании кухни и в церкви Илии Пророка. При консервации усадебного дома был обнаружен подвал, который в документах не фигурировал. Его тоже расчистили и укрепили.
- На Гремячей горе в Пскове идёт консервация хлебопекарни. В здании есть следы неудачной реставрации – там были возведены железобетонные конструкции и даже использован современный кирпич. Вокруг здания будет построен некий саркофаг с высокой кровлей и лесами по периметру, специалисты закроют оконные и дверные проёмы. Если эти работы успеют выполнить до наступления морозов, то в этом году ещё проведут мероприятия по укреплению хлебопекарни изнутри.
- Доступ в Гремячую башню будет закрыт. Что касается её консервации, то включить этот объект в программу на текущий год не удалось, есть надежда, что работы будут проведены в следующем году.
- Крепостная стена у Гремячей башни практически полностью разрушилась, через камни проросли деревья. «Наверное, это тот случай, когда надо не десять раз, а 1000 раз подумать, стоит ли вообще, что-то с ней делать. Есть, конечно, варианты музеефикации – оставить её в таком полуразрушенном состоянии и накрыть каким-то прозрачным саркофагом. Но это очень дорогая история».
- Чтобы приватизация объектов культурного наследия шла активнее, законодателю нужно пересмотреть её условия. Инвестор, новый владелец, арендатор, не важно, получая в распоряжение объект культурного наследия, подписывает документ, который называется «Охранные обязательства». Это не что иное, как договор между органом охраны памятников и новым распорядителем или собственником. Охранные обязательства предполагают достаточно жёсткий график проведения работ, разработку проектной документации, проведение первоочередных работ, реставрации и приспособления к современному использованию.
- «Есть два подхода к реставрации, один из них я бы назвал созидательный созерцатель. Это, к сожалению, не для нашего климата. Италия, Греция – вот они занимаются созерцательной реставрацией – наблюдают за тем, как время влияет на памятник. У нас, к сожалению, созерцательный подход приводит к тому, что мы теряем памятники, а мы себе этого позволить не можем».
- Главная проблема псковских памятников – это строительные материалы и технологии, которые использовались при их возведении. Если брать средневековые объекты или ганзейского периода, коих не мало, то при их строительстве, в основном, использовался известняк – не самый лучший материал для нашего климата, он имеет невысокую морозостойкость, боится переувлажнения и в итоге рассыпается на мелкую щебёнку.
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