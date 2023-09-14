Алексей Богаченков стал гостем программы «Среда обитания». Главное

13:59, 14 сентября 2023, ПАИ

Главный инженер компании «Межрегиональные проекты и программы развития» Алексей Богаченков стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).



Главное со слов эксперта: