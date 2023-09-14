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Новоржевские бойцы проведут профессиональные бои по кикбоксингу в Санкт-Петербурге

Новоржевские бойцы Илья Ильин и Андрей Саласин проведут бои на профессиональном уровне по кикбоксингу К-1 на площадке «Ультиматум удара» в Санкт-Петербурге 14 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер бойцов Денис Коваль.

Фото: новоржевский клуб тайского бокса и К-1 Versus

Илья Ильин будет боксировать против петербургского спортсмена Тиграна Макаряна, воспитанника клуба «Нинтендо», победителя Центрального и Северо-Западного федерального округа по тайскому боксу, победителя кубка консульства королевства Таиланд и победителя Северо-Западного федерального округа по К-1. Андрей Саласин будет драться против бойца из Белозёрска Вологодской области Михаила Павлова, победителя первенства России по К-1.

Отметим, что Илья Ильин выступает в весовой категории до 63,5 килограммов, а Андрей Саласин – до 67 килограммов.

На данный момент у Ильи Ильина в активе три победы из четырёх поединков на профессиональном уровне. Андрей Саласин начал профессиональные бои этим летом. У него два боя и две победы решением судей.  

Тренеует спортсменов Денис Коваль.

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