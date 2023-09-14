Показ фильма «Барби» стартовал в Пскове

15:09, 14 сентября 2023, ПАИ

Показ фильма «Барби» стартовал в Пскове 14 сентября. Расписание сеансов появилось на сайтах сетей SilverCinema и «Мираж Синема».

По сюжету фильма, героиню выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда героиня начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

Ранее в Министерстве культуры России заявили, что ведомство не получало заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Также ведомство отказалось выпускать фильмы в прокат, отметив, что эти картины не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей».