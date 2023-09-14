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Происшествия

Очевидцев смертельного ДТП в Великолукском районе ищет полиция

Очевидцев смертельного ДТП в Великолукском районе разыскивают полицейские. Об этом сообщает газета «Наш путь» со ссылкой на МО МВД России «Великолукский».

Фото: газета Великолукского района «Наш путь»

Авария произошла около 15:00 10 сентября в районе деревни Русаново Великолукского района на автобусной остановке СНТ «Чайка» и «Приозерное». В результате ДТП погиб пешеход – 88-летняя женщина.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии, просят обратиться в МО МВД России «Великолукский» по телефону 8 (911) 698-92-53 или по адресу: Великие Луки, улица Половская, 15/97.

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