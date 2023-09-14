Члены Совета по молодежной политике Пскова подвели итоги работы

15:42, 14 сентября 2023, ПАИ

Очередное заседание Совета по молодежной политике Пскова при городской Думе состоялось 14 сентября. К участникам встречи обратился председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, который отметил, что инициативы молодых людей всегда находят отклик у депутатов ПГД. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

На заседании молодые люди поделились результатами работы за первую половину 2023 года. В числе наиболее важных мероприятий ребята отметили проведение профилактической работы в школах города, событийные мероприятия и участие в крупных федеральных проектах. Так, в этом году ребята впервые приняли участие в молодежном историко-культурном форуме «Истоки».

В завершение члены Совета единогласно приняли в свои ряды студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.