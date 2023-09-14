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Общество

Контрабанду более 7,5 тысячи пачек сигарет пресекли псковские пограничники

Более 7,5 тысячи пачек контрабандных сигарет обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ.

В пакетах с ферросплавами была спрятана контрабанда. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» во время осмотра грузового поезда, следовавшего на выезд из России в Латвию, были обнаружены признаки незаконного проникновения в железнодорожный состав с перевозимым грузом феросплавов.

В результате досмотра в мешках с перевозимым грузом пограничники нашли более 7,5 тысячи пачек контрабандных сигарет иностранного производства без российских акцизных марок.

Предварительно, стоимость выявленной партии сигарет составила более 450 тысяч рублей. Табачная продукция изъята для проведения экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Контрабанду более 7,5 тысячи пачек сигарет пресекли псковские пограничники

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