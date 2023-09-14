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Эксперты-финансисты встретились со студентами ПсковГУ

Научно-практическая конференция «Казначейство России: история и современность 100 лет КРО Минфина России» прошла в «Точке кипения» ПсковГУ. Мероприятие было приурочено сразу к трем датам: 221 год со дня основания Министерства финансов России, 30 лет учреждения Управления Федерального казначейства по Псковской области и 100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов России.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

В мероприятии приняли участие ректор ПсковГУ Наталья Ильина, представители Управления Федерального казначейства по Псковской области, сотрудники и студенты ПсковГУ, а также представители местного отделения Банка России, регионального государственного архива Псковской области и комитета по финансам. Почетное место на конференции занимали ветераны УФК, которые стояли у истоков становления казначейской системы в регионе.

«Ваша наука интереснейшая. Именно казначейство отвечает за хранение и целевое использование денег, не допуская ошибок со стороны государственных организаций. Средства, которые выделяются из бюджета на высшее образование и науку, правильно доводятся до адресатов благодаря вам», – обратилась с приветственным словом к участникам конференции Наталья Ильина.

Руководитель вуза поблагодарила финансовые органы Пскова, которые работают с университетом. Также она сообщила, что согласно рейтингу Министерства науки и высшего образования РФ по финансовой стабильности и финансовому менеджменту ПсковГУ вошел в тройку вузов по всей стране, которые реализуют финансовый менеджмент на самом высоком уровне. Этот результат достигнут за три года.

Модератором встречи выступила доцент кафедры экономики и финансов, кандидат экономических наук, директор Института права, экономики и управления ПсковГУ Виктория Гусарова.

«Сегодня мы собрались, чтобы положить начало новой форме взаимодействия с городскими структурами - научно-практической, где профессионалы поделятся со студентами своим бесценным опытом и знаниями, а студенты подхватят эти знания для дальнейшей работы в рамках курсовых, научных, выпускных работ», – сказала директор института.

В ходе конференции с докладами выступили руководитель УФК по Псковской области Дмитрий Губин и его заместитель Маргарита Каретник, ветеран, руководитель УФК по Псковской области в 2003-2012 годах Валентина Федорова, ветеран, руководитель ТУ Росфиннадзора по Псковской области в 2004-2014 годах Ирена Кузьмина, помощник управляющего отделением Псков Банка России Андрей Федоров, первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова, представители Государственного архива Псковской области.

В своих выступлениях спикеры затронули темы воссоздания казначейства в Псковской области в 1993-1994 годы, госфинконроль на рубеже XX-XXI веков, поговорили о роли Центрального Банка в бюджетной системе, а также исполнении регионального бюджета. Завершилась встреча дискуссией и официальным стартом конкурса эссе для студентов.

Отметим, организатором мероприятия выступило Управление Федерального казначейства по Псковской области совместно с Институтом права, экономики и управления ПсковГУ.

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