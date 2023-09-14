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Происшествия

Ограбивший приют для животных великолучанин убил своего знакомого топором

Великолучанин убил топором своего знакомого, ограбив перед этим приют для животных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь на 14 апреля текущего года 48-летний великолучанин распивал алкоголь в гостях у своего знакомого в Невеле. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого гость взял топор и ударил хозяина квартиры обухом топора по голове. Увидев, что знакомому стало плохо, великолучанин вызвал скорую помощь. Однако, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, от полученной черепно-мозговой травмы невельчанин умер в медучреждении.

Кроме того, выяснилось, что незадолго до этого великолучанин украл чистящие средства из невельского приюта для животных на сумму более 8,5 тыс. рублей.

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств для обвинения великолучанина в причинении тяжкого вреда здоровью и совершении кражи. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.

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