Ограбивший приют для животных великолучанин убил своего знакомого топором

18:08, 14 сентября 2023, ПАИ

Великолучанин убил топором своего знакомого, ограбив перед этим приют для животных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 14 апреля текущего года 48-летний великолучанин распивал алкоголь в гостях у своего знакомого в Невеле. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого гость взял топор и ударил хозяина квартиры обухом топора по голове. Увидев, что знакомому стало плохо, великолучанин вызвал скорую помощь. Однако, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, от полученной черепно-мозговой травмы невельчанин умер в медучреждении.

Кроме того, выяснилось, что незадолго до этого великолучанин украл чистящие средства из невельского приюта для животных на сумму более 8,5 тыс. рублей.

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств для обвинения великолучанина в причинении тяжкого вреда здоровью и совершении кражи. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.