Своим взглядом на творчество Толстого поделился с псковичами писатель Булат Ханов
Творческая встреча с молодым писателем из Казани Булатом Хановым прошла в рамках литературного проекта «Букбар» в псковском креативном пространстве «Лофт» 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
Булат Ханов написал такие книги, как «Непостоянные величины», «Гнев», «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» и цикл рассказов «Ибупрофен».
В ходе встречи автор произведений поделился с гостями проекта новым взглядом на творчество Льва Толстого и других классиков, а также секретами преподавания – работающими и эффективными методами, способными заинтересовать школьников литературой.
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Фото: Креативное пространство «Лофт» Пскова
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Фото: Креативное пространство «Лофт» Пскова
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Фото: Креативное пространство «Лофт» Пскова
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Фото: Креативное пространство «Лофт» Пскова
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Фото: Креативное пространство «Лофт» Пскова
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Фото: Креативное пространство «Лофт» Пскова
«Был рад встретить внимательных и отзывчивых читателей, готовых говорить о современной российской прозе, о пересечении литературы и кино, о вызовах сегодняшнего дня перед человеком пишущим и человеком читающим», – отметил Булат Ханов.
Отметим, что литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подробнее о творческом пути автора читайте в интервью ПАИ.