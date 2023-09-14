Псковские таможенники на границе с Латвией обнаружили в вагоне тайник с сигаретами

18:05, 14 сентября 2023, ПАИ

Сотрудники таможенного поста ЖДПП «Скангали» выявили очередной тайник с сигаретами. В вагоне-цистерне злоумышленники спрятали более двух тысяч пачек сигарет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской таможни.

При таможенном контроле состава поезда, следовавшего в Латвию, таможенники обнаружили конструктивные изменения одного из вагонов.

«В поперечных балках рамы вагона сотрудники выявили тайники для сокрытия товара. Таможенный досмотр показал, что в закрытых с помощью металлических лючков технологических отверстиях находится табачная продукция. Примечательно, что лючки были прикреплены с помощью магнитов, замазаны герметиком и покрашены под цвет балки вагона», – рассказал начальник таможенного поста ЖДПП «Скангали» Виталий Пирогов.

Из технологических отверстий извлечены брикеты, обёрнутые полиэтиленовой плёнкой. В брикетах обнаружено 2 288 пачек белорусских сигарет NZ Gold. Предварительная стоимость незадекларированного и сокрытого от таможенного контроля товара превышает 270 000 рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении. Сигареты изъяты. Проводятся проверочные мероприятия.