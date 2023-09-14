Псковские таможенники на границе с Латвией обнаружили в вагоне тайник с сигаретами
Сотрудники таможенного поста ЖДПП «Скангали» выявили очередной тайник с сигаретами. В вагоне-цистерне злоумышленники спрятали более двух тысяч пачек сигарет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской таможни.
При таможенном контроле состава поезда, следовавшего в Латвию, таможенники обнаружили конструктивные изменения одного из вагонов.
«В поперечных балках рамы вагона сотрудники выявили тайники для сокрытия товара. Таможенный досмотр показал, что в закрытых с помощью металлических лючков технологических отверстиях находится табачная продукция. Примечательно, что лючки были прикреплены с помощью магнитов, замазаны герметиком и покрашены под цвет балки вагона», – рассказал начальник таможенного поста ЖДПП «Скангали» Виталий Пирогов.
Из технологических отверстий извлечены брикеты, обёрнутые полиэтиленовой плёнкой. В брикетах обнаружено 2 288 пачек белорусских сигарет NZ Gold. Предварительная стоимость незадекларированного и сокрытого от таможенного контроля товара превышает 270 000 рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении. Сигареты изъяты. Проводятся проверочные мероприятия.
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