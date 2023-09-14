Свой 100-летний юбилей отметила жительница Себежского района

18:22, 14 сентября 2023, ПАИ

Свой 100-летний юбилей отметила жительница Себежского района Нина Новикова. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

На юбилей к Нине Сергеевне приехали представители правительства Псковской области, администрации Себежского района, социальной защиты района, главы поселений, ученица Сосновоборской школы. Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области, поздравила юбиляршу и вручила приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова.

«Спасибо за вашу жизнь, за ваш труд, за всё, что вы сделали для наших детей. Нам особенно приятно, что среди наших педагогов есть такая замечательная учительница», – сказала Вера Васильевна.

Благодарственное письмо в адрес Нины Сергеевны пришло от президента Российской Федерации Владимира Путина. Поздравления, цветы и подарки были вручены всеми присутствующими. Ученица Сосновоборской средней школы Маша Живчикова прочитала имениннице стихи о любимой Псковщине.

«Она родилась 14 сентября 1923 года в деревне Малеево Долосчанского сельского совета. Закончила Малеевскую школу и поступила в Идрицкое педучилище. Получила диплом 21 июня 1941 года, когда началась война. В годы войны она жила в своей деревне, участвовала в партизанском движении, помогала: отслеживала передвижение немцев, помогала хлебом. В августе 1944 года она приняла Гореловскую школу, затем Долосчанскую начальную школу. Там же она познакомилась с молодой учительницей – моей мамой. Вместе они проработали долгие годы. Затем открылась восьмилетняя школа, и до 1979 года Нина Сергеевна работала там, пока не ушла на пенсию», – рассказала племянница именниницы Тамара Жаворонок.