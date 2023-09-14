8-летний ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Пскове
В Пскове на улице Леона Поземского у дома № 115 произошло автомобиль Renault Duster сбил восьмилетнего ребёнка, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом ПАИ сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП ребёнок госпитализирован с различными травмами в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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