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Общество

Псковича осудят за незаконную продажу автомобиля своей знакомой

Первым заместителем прокурора города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, укравшего автомобиль своей знакомой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Так, в июле 2023 года девушка обратилась к своему знакомому И. в автомастерскую города с просьбой отремонтировать автомобиль марки «Фольксваген Пассат», на что он согласился. Девушка без заключения договора, доверяю своему знакомому, так как он не раз уже ремонтировал ее автомобиль, передала его И. для ремонта.

Однако И., находясь в тяжелом материальном положении, решил продать автомобиль марки «Фольксваген Пассат», рассчитывая на то, что его знакомая А. простит его. Реализуя свой преступный умысел, И. разместил в сети «Интернет» объявление о продаже автомобиля, но покупателей не нашлось. Тогда И. распилил автомобиль на запасные части и сдал в пункт приема металлолома.

Девушка, узнав об этом, не простила своего знакомого и обратилась в полицию. Теперь И. предстанет перед судом.

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