Волонтёры из Новосокольников могут быть наставниками для других добровольцев

20:47, 14 сентября 2023, ПАИ

Сегодня, 14 сентября, специалисты районного Дома культуры им. Воровского и сотрудники детской и районной библиотек города в Новосокольниках встретились с методистом отдела по молодёжной политике при Пустошкинском районном центре культуры Людмилой Голубковой. Об этом ПАИ сообщила газета «Новосокольнический край».

В 2023 году Людмила и её команда школьников «Вектор» прошли в финал всероссийского конкурса «Доброволец.PRO» и теперь могут выступать в роли наставников новых команд и делиться своим опытом. Всего в конкурсе приняли участие 575 команд из 47 регионов Российской Федерации (в том числе из Луганской и Донецкой народных республик), Республики Беларусь, Республики Армения, Турции.

«Участие в конкурсе помогает ребятам приобрести новые знания, полезные навыки, открывает новые возможности для реализации своих способностей и идей. Наши специалисты полученные сегодня знания обязательно будут использовать в своей дальнейшей работе с детьми и подростками», – подчеркнула Любовь Ивановна.