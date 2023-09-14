В ФОКОТе в Пскове готовы футбольное поле и основания других площадок
В ФОКОТе вблизи улицы Никольской готовы футбольное поле и основания площадок для баскетбола, волейбола и трибун. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин.
Заказаны опоры освещения, ограждение, раздевалки и биотуалеты. Подрядчик приступает к бетонированию основания беговых дорожек. Покрытие поля и беговых дорожек, спортивное оборудование, трибуны и тренажёры городу передаёт область.
«Главное – успеть до холодов уложить резиновое покрытие. Поручил подрядчику ускориться, чтобы не переносить эти работы на весну. Задача – завершить строительство объекта в этом году», – отметил глава города.
Он также поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за поддержку.
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