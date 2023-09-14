Великолукским студентам колледжа рассказали об опасностях экстремизма

21:38, 14 сентября 2023, ПАИ

На базе Великолукского механико-технологического колледжа прошла встреча инспектора ПДН МО МВД России «Великолукский» майора полиции Юлии Лапин с учащимися первого и второго курсов, посвящённая теме «Экстремизм в молодёжной среде». Об этом ПАИ сообщила газета «Наш путь».

Целью мероприятия стало предупреждение экстремистских проявлений и формирование у учащихся нетерпимости к идеологии экстремизма. Инспектор ПДН Юлия Лапин рассказала собравшимся об опасности экстремизма, о формах его проявления, а также предупредила об ответственности за участие в экстремистской деятельности.

Особое внимание было уделено вопросу уголовной и административной ответственности, предусмотренной законом за распространение в социальных сетях, на форумах в сети Интернет информации, направленной на разжигание расовой ненависти или межнациональной вражды, унижение человеческого достоинства.

В завершение встречи Юлия Лапин пожелала студентам успехов в учёбе и напомнила, как важно следовать правилам цифровой гигиены, ведь информация, полученная из непроверенных и недостоверных источников, не менее вредна, чем вредные привычки.