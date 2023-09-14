Псковские профсоюзы получили награду за участие в организации фестиваля «Молодо не зелено»

22:26, 14 сентября 2023, ПАИ

Председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова совместно с профсоюзным коллективом наградили благодарственными письмами главы Серёдкинской волости и директора АНО «Центр садоводства» за большой вклад в проведение креативных мероприятий – Дня села Серёдка и фестиваля «Молодо не зелено». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Глава Серёдкинской волости Раиса Шумкина поблагодарила псковские профсоюзы за участие, благодаря которому праздник получился ярким и запоминающимся.

«Нам было приятно работать с профсоюзами, надеемся на дальнейшее сотрудничество!» – отметила Раиса Шумкина.