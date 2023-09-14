В Печорах благоустраивают дворы

22:54, 14 сентября 2023, ПАИ

14 сентября начались работы по улучшению дворовых территорий в Печорах. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Около дома № 8 на улице Рижской в районном центре устанавливают поребрики, завозят материалы для асфальтирования площадки.

Напомним, что благоустройство дворов обсуждалось на встречах руководства администрации Печорского района с местными жителями в феврале и июле 2023 года.