Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Блюда из козьего молока советует ставить на стол сегодня народный календарь

15 сентября отмечается память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины, сообщает calend.ru. Мать и отец Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их заключили в темницу, где они оба и скончались. Перед смертью Руфина разрешилась от бремени сыном, которого она препоручила Богу.

Мальчика взяла на воспитание богатая вдова — христианка Амия. Она же погребла тела его родителей. Амия вырастила Маманта добрым христианином и образованным человеком. Обладая даром красноречия, юноша обратил в свою веру многих сверстников.

О проповедях Маманта донесли правителю Демокриту, который отослал юношу к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался совратить молодого христианина с пути истинного. Когда это не помогло, император подверг Маманта жестоким пыткам и хотел утопить в море, но юношу спас ангел, унеся его на высокую гору в пустыне неподалеку от Кесарии. Там Мамант основал церковь и стал проводить жизнь в строгом воздержании и молитвах, помогая христианам в недугах и скорбях.

На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыр. В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока — тот же сыр или творог.

С Мамонтия начинались гулянья парней. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и более не нагружали никаким трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.

В народе подмечали: к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 сентября 2023

Михаил Ведерников поздравил специалистов регионального управления Роспотребнадзора
15 сентября 2023

Дизайнерский люк со снетком установлен возле ЦУМа в Пскове
15 сентября 2023

80-летнюю пенсионерку разыскивают в Себежском районе
15 сентября 2023

Спортивная площадка оборудована у Демидовской школы
15 сентября 2023

68 домов в Пскове не готовы к началу отопительного сезона
15 сентября 2023

До +20 градусов ожидается сегодня в Пскове
15 сентября 2023

Монастырский некрополь обнаружили археологи у бассейна в Пскове
14 сентября 2023

Уголок Героя оформили в расположении подразделения дивизии в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...