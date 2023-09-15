День санитарно-эпидемиологического надзора отмечают в России

07:21, 15 сентября 2023, ПАИ

15 сентября, начиная с 2022 года, отмечается профессиональный праздник — День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сообщает calend.ru.

Дата 15 сентября была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утверждён декрет «О санитарных органах республики». С тех пор работники санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) считали этот день своим профессиональным праздником, но до 2022 года он не был включён в официальный общероссийский перечень праздничных дат.

Сегодня этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название службы указывает на те задачи, которые ставит перед ней государство. К ним относится мониторинг, надзор и контроль в области санитарной гигиены, эпидемической обстановки, профилактические мероприятия по предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, а также защита прав потребителей.

В XIX веке началась работа российских медиков по развитию санитарной гигиены и профилактике эпидемий и социальных заболеваний, вызванных нарушением норм самой гигиены. Подталкивала к этой деятельности медиков неблагополучная обстановка в обществе, характеризующаяся высоким уровнем заболеваемости и смертности, низким уровнем знаний большинства населения в области гигиены.

До революции 1917 года врачебно-санитарная деятельность находилась в ведении медицинской полиции, то есть в подчинении МВД. Реформы Александра II дали толчок развитию земской медицины. Во второй половине XIX века появились первые земские санитарные организации. В 1886 году в Одессе заработала первая земская бактериологическая станция. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, открылись первые бактериологические институты. Московской санитарной станцией, открытой в конце XIX века, руководил один из основоположников научного подхода к развитию санитарного дела в России – Ф. Ф. Эрисман. В тот же период начинает работу и первая станция по анализу продуктов питания.

В начале XX века развитие санитарного дела в России продолжилось, однако к началу Первой мировой войны лишь треть всех российских губерний располагала действующими на их территории санитарными органами. К тому же в годы Первой мировой и Гражданской войн усугубилась ситуация с эпидемическими заболеваниями: тифом, холерой, гриппом. После завершения Гражданской войны санитарное дело в России приобрело государственный характер. Начались преобразования по созданию централизованной санитарно-гигиенической системы.

15 сентября 1922 года вышел Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики». Эта дата и считается днём рождения санитарно-эпидемиологической службы России. Начиная с этого момента деятельность санитарных органов приобрела централизованный характер, число учреждений санитарной медицины стало расти, заработала система профилактики вирусных заболеваний, просвещения населения, а медицинская помощь стала доступной широким слоям населения.