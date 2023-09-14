Уголок Героя оформили в расположении подразделения дивизии в Пскове

23:42, 14 сентября 2023, ПАИ

Уголок памяти Героя оформили в расположении подразделения дивизии в Пскове, сообщается в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».

Силами личного состава в расположении подразделения подготовлен уголок Героя – героически павшего Героя Российской Федерации роты специального назначения 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии младшего сержанта Ахтырского Ивана Геннадьевича.