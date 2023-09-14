Уголок Героя оформили в расположении подразделения дивизии в Пскове
Уголок памяти Героя оформили в расположении подразделения дивизии в Пскове, сообщается в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».
Силами личного состава в расположении подразделения подготовлен уголок Героя – героически павшего Героя Российской Федерации роты специального назначения 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии младшего сержанта Ахтырского Ивана Геннадьевича.
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