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Общество

«Известия»: Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время, решение принято на уровне правительства РФ. Об этом «Известиям» сообщили в одной из авиакомпаний и подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе.

О решении может быть объявлено в ближайшие дни, сообщают они. Один из собеседников утверждает, что это может произойти 15 сентября.

На пост нового руководителя федерального агентства министру транспорта Виталию Савельеву на рассмотрение предлагались кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и нынешнего председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и экс-замглавы Росавиации Олега Сторчевого, указал источник «Известий» в Минтрансе. В списке могут быть и другие кандидатуры, отметил один из собеседников.

Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. До этого с 1993 года он работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году стал первым заместителем министра транспорта России, в 2004-м — руководителем Ространснадзора, в 2005-м — руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.

В мае 2022 года Нерадько получил замечание от правительства РФ за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей, писали «Известия» со ссылкой на копию соответствующего постановления премьер-министра Михаила Мишустина. Источник, близкий к Минтрансу, рассказывал редакции, что выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства. В этот же день сообщалось, что глава Минтранса предлагал Нерадько покинуть свой пост и перейти на вакантную тогда должность гендиректора Госкорпорации по ОрВД.

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