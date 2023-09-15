68 домов в Пскове не готовы к началу отопительного сезона

09:12, 15 сентября 2023, ПАИ

68 домов в Пскове не готовы к началу отопительного сезона, сообщило муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Если бы отопительный сезон начался сегодня, то 23 дома, которые обслуживает МП Пскова «Лифтмонтажсервис», остались бы без отопления. Ещё 17 домов, которые обслуживает ООО УО «Седьмой район», присоединились бы к этому списку. Два дома, которые относятся к ООО «Микрорайон №7», тоже не готовы, как и четыре дома, которые обслуживает ООО УО «УЖФ №7». Не готовы к подаче тепла и 22 дома, которые находятся в управлении ТСЖ.

Псковские тепловые сети привели список домов, где могут быть проблемы на внутренних сетях (за них отвечают управляйки) и как следствие - с началом подачи тепла: улица Максима Горького, дом №4Б, улица Малясова, дом №5, Ленинградское шоссе, дом №65, улица Рельсовая, дом №3, Ленинградское шоссе, дом №24/10, улица Леона Поземского, дом №51, Зональное шоссе, дом №20, улица Космическая, дом №16, переулок Дружбы, дом №2/4, улица Космическая, дом №12, Рижский проспект, дом №49а, переулок Олега Зобова, дом №3а, улица Советская, дом №73а, улица Яна Райниса, дом №54а, улица Петровская, дом №6, улица Юности, дом №5, улица Лепешинского, дом №16а, улица Труда, дом №55, улица Инженерная, дом №82, улица Лепешинского, дом №14, Рижский проспект, дом №76/2, улица Яна Фабрициуса, дом №19.