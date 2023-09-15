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Происшествия

Пьяный мужчина угрожал ребёнку и пытался сжечь дом в Печорском районе

В Печорском районе полицейские задержали мужчину при попытке поджечь дом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Угрожавшего расправой ребёнку и пытавшего поджечь дом мужчину задержали в Печорском районе
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Угрожавшего расправой ребёнку и пытавшего поджечь дом мужчину задержали в Печорском районе
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Угрожавшего расправой ребёнку и пытавшего поджечь дом мужчину задержали в Печорском районе
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Угрожавшего расправой ребёнку и пытавшего поджечь дом мужчину задержали в Печорском районе
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сосед 57-летней жительницы деревни Залесье угрожал жизни и здоровью её несовершеннолетнего сына, бил окна и пытался поджечь дом. Женщина обратилась за помощью в дежурную часть МО МВД России «Печорский».

На место происшествия отправились начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Печорский» капитан полиции Артур Александров и старший оперуполномоченный МО МВД России «Печорский» майор полиции Виталий Гостев.

У дома заявительницы полицейские обнаружили мужчину. На их глазах молодой человек поджёг с помощью подручных средств крыльцо дома: печерянин сложил к двери пластик, ветки и шифер, после чего кинул в груду зажженную ткань – всё это он нашёл на садовом участке жительницы Печорского района. А после продолжил бить оконные стеклопакеты и выкрикивать угрозы в отношении 16-летнего сына хозяйки дома.

Оценив опасность противоправных действий 27-летнего мужчины, полицейские применили к нему специальные средства, после чего оттащили горящие предметы от двери дома, тем самым предотвратив распространение огня.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Позже пострадавшая рассказала, что злоумышленник бежал за её сыном босиком по грунтовой дороге с садовой тяпкой почти километр, выкрикивая угрозы. При этом никакого конфликта или спора между молодым человеком и подростком не возникало.

«Причина поведения соседа – сильнейшее алкогольное опьянение и помутнение рассудка. Когда ребёнок прибежал домой, напуганные жители дома закрыли все двери и стали просить дебошира успокоиться. Мужчина продолжал кричать и требовать, чтобы несовершеннолетний вышел из дома. Женщина поняла, что опасность нарастает, и позвонила в полицию», – отметили в пресс-службе.

27-летнего мужчину задержали полицейские и передали на обследование в специализированное медицинское учреждение. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Расследование уголовных дел продолжается.

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