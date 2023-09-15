Пскович похитил одежду в магазине и попался росгвардейцам

13:25, 15 сентября 2023, ПАИ

45-летний пскович похитил мужскую куртку из магазина на Рижском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 20:00 14 сентября экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил одежду.

На данный момент по факту хищения проводится проверка, отметили в ведомстве.