Пскович похитил одежду в магазине и попался росгвардейцам
45-летний пскович похитил мужскую куртку из магазина на Рижском проспекте в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Около 20:00 14 сентября экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил одежду.
На данный момент по факту хищения проводится проверка, отметили в ведомстве.
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