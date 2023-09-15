Михаил Ведерников поздравил специалистов регионального управления Роспотребнадзора

10:14, 15 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роспотребнадзора с Днем основания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По его словам, этот праздник служит напоминанием важности труда работников Роспотребнадзора, которые всегда находились на передовой: боролись с эпидемиями, преодолевали последствия войн, стихийных бедствий и катастроф.

«Псковская область по праву гордится своими специалистами, ответственными и преданными профессии, которые своим самоотверженным трудом сохраняют лучшие традиции отечественной профилактической медицины. Вы защищаете детей и взрослых от опасных заболеваний, сохраняете и укрепляете здоровье жителей региона.

Неоценима ваша роль в обеспечении биологической безопасности России, что особенно ярко показала пандемия новой коронавирусной инфекции. С исключительным достоинством и стойкостью вы преодолели все трудности и вызовы, не допустили взрывного роста заболеваемости и помогли сохранить здоровье людей.

На вас возложена большая ответственность и колоссальная нагрузка — обеспечивать благополучную среду для жизни, работы и отдыха каждого человека. Благодарю вас за профессиональное и беззаветное служение своему долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и удачи! Пусть ваши целеустремленность и увлеченность профессией станут залогом дальнейшей успешной деятельности на благо Псковской области!» - говорится в поздравлении главы региона.