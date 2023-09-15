Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил специалистов регионального управления Роспотребнадзора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роспотребнадзора с Днем основания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По его словам, этот праздник служит напоминанием важности труда работников Роспотребнадзора, которые всегда находились на передовой: боролись с эпидемиями, преодолевали последствия войн, стихийных бедствий и катастроф.

Фото пресс-службы правительства региона

«Псковская область по праву гордится своими специалистами, ответственными и преданными профессии, которые своим самоотверженным трудом сохраняют лучшие традиции отечественной профилактической медицины. Вы защищаете детей и взрослых от опасных заболеваний, сохраняете и укрепляете здоровье жителей региона.

Неоценима ваша роль в обеспечении биологической безопасности России, что особенно ярко показала пандемия новой коронавирусной инфекции. С исключительным достоинством и стойкостью вы преодолели все трудности и вызовы, не допустили взрывного роста заболеваемости и помогли сохранить здоровье людей.

На вас возложена большая ответственность и колоссальная нагрузка — обеспечивать благополучную среду для жизни, работы и отдыха каждого человека. Благодарю вас за профессиональное и беззаветное служение своему долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и удачи! Пусть ваши целеустремленность и увлеченность профессией станут залогом дальнейшей успешной деятельности на благо Псковской области!» - говорится в поздравлении главы региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 сентября 2023

ФОТОФАКТ. Необычный транспорт на осенней ярмарке в Пыталово
15 сентября 2023

Михаил Ведерников поздравил специалистов регионального управления Роспотребнадзора
15 сентября 2023

Дизайнерский люк со снетком установлен возле ЦУМа в Пскове
15 сентября 2023

80-летнюю пенсионерку разыскивают в Себежском районе
15 сентября 2023

Спортивная площадка оборудована у Демидовской школы
15 сентября 2023

68 домов в Пскове не готовы к началу отопительного сезона
15 сентября 2023

До +20 градусов ожидается сегодня в Пскове
15 сентября 2023

Монастырский некрополь обнаружили археологи у бассейна в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...