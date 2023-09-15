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Общество

Елена Печерская: У нас эффективные практики преподавания иностранных языков

В Пскове начал работать Центр языкового образования на базе ПОИПКРО. О том, какие планы и цели ставит перед собой Центр, рассказала его руководитель Елена Печерская в беседе с корреспондентом ПАИ. 

Фото: пресс-служба ПОИПКРО

«Руководителем меня назначили в день создания центра – 11 сентября. Реализация языковых образовательных программ всегда была для меня интересной темой, и я имею большой опыт работы в сфере языкового образования. Подготовка к открытию центра велась в течение двух месяцев. Мы проанализировали запросы аудитории по открытию языковых программ, выявили наиболее востребованные для изучения языки, после чего приступили к разработке образовательных программ», – отметила Елена Печерская. 

По её словам, решение об открытии центра было принято на учёном совете, который состоялся в ПОИПКРО 8 сентября.

«Сейчас ПОИПКРО активно осваивает новые виды образовательной деятельности, расширяя компетентностный профиль. Программы языковой подготовки – это общеразвивающие программы, доступные для детей и взрослых. Мы открыли обучение китайскому и эстонскому языкам для начинающих и на более продвинутом уровне. В ближайшее время планируем запустить обучение разговорному английскому и немецкому. У нас есть эффективные практики и алгоритмы преподавания иностранных языков, которые регулярно актуализируются с учётом интересов и потребностей наших обучающихся», – подчеркнула руководитель центра языкового образования. 

Она также отметила, что в центре разрабатываются программы с учётом возрастных особенностей и профессиональных интересов слушателей, поскольку среди обучающихся есть и школьники, и студенты, и представители управленческих команд. У каждого своя мотивация к изучению иностранного языка, подчеркнула эксперт. Взрослые, как правило, хотят улучшить знание языка, чтобы принимать участие в коммуникации, например, с международными партнёрами.

«В дальнейшем мы собираемся предложить слушателям более широкий набор программ по различным языкам: к эстонскому, китайскому, английскому, немецкому добавятся испанский, французский, корейский языки всех уровней. Одной из наших задач будет подготовка к сдаче экзаменов на получение международных сертификатов. 
Сейчас нам важно развивать перспективную и актуальную модель Центра языкового образования. В её основе – глубокое понимание потребностей слушателей и готовность предлагать как можно больше вариантов решений сформулированного запроса», – заключила Елена Печерская. 

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