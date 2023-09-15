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Общество

Посетить «Школу сахарного диабета» могут псковичи

«Школа сахарного диабета» заработала в Псковской городской поликлинике. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Школа создана для того, чтобы пациенты могли получить общие знания о сахарном диабете: симптомы заболевания, причины его возникновения, питание и физические нагрузки при диабете, самоконтроль и лечение сахарного диабета», – пояснили в комитете.  

О заболевании будет рассказывать врач-эндокринолог Елена Литвякова. «В школе разбираются самые важные вопросы, например о гипогликемии и её правильном лечении. Также у псковичей есть возможность напрямую задать вопросы. Помимо этого, можно пообщаться с людьми, которые разделяют твои проблемы, а это всегда полезно», – подчеркнули в комитете.

Узнать подробности и записаться в школу можно по телефону кол-центра Псковской городской поликлиники по номеру 8 (8112) 299-028.

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