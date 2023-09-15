Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

53% компаний Пскова хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов - опрос

53% компаний Пскова хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, если власти примут решение вернуться к этой системе. Об этом говорится в опросе SuperJob.

Чаще всего работодатели рассчитывают привлечь таким образом молодых инженеров различных специальностей. Еще в 10% организаций сообщили, что они уже сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Каждая пятая компания (21%) не хочет участвовать в программе распределения выпускников: «Нам нужны люди с опытом».

Компаний, уже сотрудничающих с вузами по вопросам трудоустройства молодых специалистов, больше всего среди организаций с численностью свыше 1000 человек (39%).

О готовности вернуться к системе распределения выпускников чаще всего говорят в сфере здравоохранения и производства (58 и 55% соответственно). Уже наладивших взаимодействие с университетами работодателей больше всего в IT и образовательной отрасли (29 и 24% соответственно).
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 сентября 2023

Учеников Сосновоборской школы посвятили в «Орлята России»
15 сентября 2023

Мина времён войны найдена в лесу Печорского района
15 сентября 2023

Законность деятельности лошадниц проверят в Пскове
15 сентября 2023

Два многоквартирных дома капитально ремонтируют в Усвятах
15 сентября 2023

Михаил Ведерников: Делаем всё, чтобы ни один ошапурок не ушёл от ответственности
15 сентября 2023

Таблички со старыми названиями улиц появятся в центре Пскова
15 сентября 2023

Фейк о появившемся в Псковской области педофиле опровергли в полиции
15 сентября 2023

Дизайнерские люки в Пскове покроют специальным лаком

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...