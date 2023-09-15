53% компаний Пскова хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов - опрос

10:57, 15 сентября 2023, ПАИ

53% компаний Пскова хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, если власти примут решение вернуться к этой системе. Об этом говорится в опросе SuperJob.

Чаще всего работодатели рассчитывают привлечь таким образом молодых инженеров различных специальностей. Еще в 10% организаций сообщили, что они уже сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Каждая пятая компания (21%) не хочет участвовать в программе распределения выпускников: «Нам нужны люди с опытом».



Компаний, уже сотрудничающих с вузами по вопросам трудоустройства молодых специалистов, больше всего среди организаций с численностью свыше 1000 человек (39%).



О готовности вернуться к системе распределения выпускников чаще всего говорят в сфере здравоохранения и производства (58 и 55% соответственно). Уже наладивших взаимодействие с университетами работодателей больше всего в IT и образовательной отрасли (29 и 24% соответственно).

