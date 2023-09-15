Фильм о женщине-учёной сняли в Псковской области

11:23, 15 сентября 2023, ПАИ

Съёмки документального фильма об учёном-химике Юлии Лермонтовой прошли в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района в четверг, 14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сотрудница музея Светлана Белякова рассказала документалистам о личности Юлии Лермонтовой, отношениях, которые связывали её с хозяйкой усадьбы, и том, как это общение помогало двум женщинам-учёным на их научном и жизненном пути.

«В экспозиции музея-усадьбы представлено несколько предметов, напрямую связанных с Юлией Лермонтовой. Это письма Фуфы (именно так называли дочь Ковалевской в семье), адресованные «Милой маме Юле», и записная книжка 1895 года с пометками, сделанными в имении Юлии Лермонтовой Семенково. После ранней смерти Софьи Васильевны именно Юлия Всеволодовна взяла на себя обязанности по воспитанию крестницы», – рассказали в пресс-службе музея-заповедника.