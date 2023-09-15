На псковском полумарафоне ожидают рекордное количество участников
На псковском полуфмарафоне, который пройдёт 24 сентября, ожидается рекордное количество участников. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.
«В этом году у нас рекордное количество участников – около 600 спортсменов. Это самые крупные массовые соревнования по бегу в нашем регионе. К нам приедут не только любители с разных уголков России, но и спортсмены из других стран. Плюс ко всему будет много сильных спортсменов, которые совсем недавно выигрывали самые крупные соревнования по бегу в России. Они имеют очень сильные результаты, поэтому мы ждём новые рекорды на трассах в нашем городе», – рассказал Александр Кузьмин.
В рамках мероприятия пройдут забеги на 200 метров для детей от трёх до четырёх лет, 400 метров для детей от пяти до шести лет, а также один километр, пять километров, десять километров и 21 километр. Регистрация закончится 20 сентября.
«Все поучаствуют в церемонии награждения. Будут призы, медали каждому финишёру, и в стартовом пакете каждому будет выдан фирменный баф. На полумарафонской дистанции у нас будут денежные призы. Это популярная практика. Побороться за призовой фонд приезжает большое количество спортсменов», – заключил Александр Кузьмин.
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