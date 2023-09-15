На псковском полумарафоне ожидают рекордное количество участников

12:16, 15 сентября 2023, ПАИ

На псковском полуфмарафоне, который пройдёт 24 сентября, ожидается рекордное количество участников. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.

«В этом году у нас рекордное количество участников – около 600 спортсменов. Это самые крупные массовые соревнования по бегу в нашем регионе. К нам приедут не только любители с разных уголков России, но и спортсмены из других стран. Плюс ко всему будет много сильных спортсменов, которые совсем недавно выигрывали самые крупные соревнования по бегу в России. Они имеют очень сильные результаты, поэтому мы ждём новые рекорды на трассах в нашем городе», – рассказал Александр Кузьмин.

В рамках мероприятия пройдут забеги на 200 метров для детей от трёх до четырёх лет, 400 метров для детей от пяти до шести лет, а также один километр, пять километров, десять километров и 21 километр. Регистрация закончится 20 сентября.

«Все поучаствуют в церемонии награждения. Будут призы, медали каждому финишёру, и в стартовом пакете каждому будет выдан фирменный баф. На полумарафонской дистанции у нас будут денежные призы. Это популярная практика. Побороться за призовой фонд приезжает большое количество спортсменов», – заключил Александр Кузьмин.

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