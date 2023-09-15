Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

На псковском полумарафоне ожидают рекордное количество участников

На псковском полуфмарафоне, который пройдёт 24 сентября, ожидается рекордное количество участников. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.

Фото: ПАИ

«В этом году у нас рекордное количество участников – около 600 спортсменов. Это самые крупные массовые соревнования по бегу в нашем регионе. К нам приедут не только любители с разных уголков России, но и спортсмены из других стран. Плюс ко всему будет много сильных спортсменов, которые совсем недавно выигрывали самые крупные соревнования по бегу в России. Они имеют очень сильные результаты, поэтому мы ждём новые рекорды на трассах в нашем городе», – рассказал Александр Кузьмин.

В рамках мероприятия пройдут забеги на 200 метров для детей от трёх до четырёх лет, 400 метров для детей от пяти до шести лет, а также один километр, пять километров, десять километров и 21 километр. Регистрация закончится 20 сентября.

«Все поучаствуют в церемонии награждения. Будут призы, медали каждому финишёру, и в стартовом пакете каждому будет выдан фирменный баф. На полумарафонской дистанции у нас будут денежные призы. Это популярная практика. Побороться за призовой фонд приезжает большое количество спортсменов», – заключил Александр Кузьмин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 сентября 2023

Областные соревнования по туризму пройдут в Печорском районе
15 сентября 2023

Стал известен соперник «Лук-Энергии» в 1/32 финала Кубка России по футболу
15 сентября 2023

На псковском полумарафоне ожидают рекордное количество участников
15 сентября 2023

Спортивная площадка оборудована у Демидовской школы
14 сентября 2023

В ФОКОТе в Пскове готовы футбольное поле и основания других площадок
14 сентября 2023

Новоржевские бойцы проведут профессиональные бои по кикбоксингу в Санкт-Петербурге
14 сентября 2023

Псковский футболист подписал соглашение с петербургским «Зенитом»

14 сентября 2023

Спортсмены из Псковской области стали призёрами на Всероссийских соревнованиях по бадминтону


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...