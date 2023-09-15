Михаил Ведерников: Делаем всё, чтобы ни один ошапурок не ушёл от ответственности

12:56, 15 сентября 2023, ПАИ

Очередного вандала в Пскове удалось оперативно вычислить и привлечь к ответственности, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ночью в нетрезвом состоянии вандал решил помериться силой с колонной на фасаде здания бывшего псковского телеграфа – сейчас здесь находится проектный офис «Команды 2018».

Следственно-оперативная группа УМВД России по городу Пскову оперативно разыскала вандала. Благодаря камерам видеонаблюдения АПК «Безопасный город» полиция установила, что к преступлению причастен 21-летний пскович, который повредил колонну. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста.

«Делаем всё, чтобы ни один ошапурок не ушёл от ответственности, а наказание было максимально жёстким. Благодарю руководство и сотрудников УМВД России по Псковской области за оперативность и профессионализм», – написал Михаил Ведерников.

В мае губернатор в своём телеграм-канале рассказывал об оперативно пойманных вандалах, разгромивших туалет в парке Строителей.