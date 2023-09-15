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Общество

Два многоквартирных дома капитально ремонтируют в Усвятах

Крышу и подвальное помещение ремонтируют в двух многоквартирных домах в Усвятах. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: газета Усвятского района «Новая жизнь»

На данный момент ремонт подвального помещения проводится в доме № 93 на улице Карла Маркса. Подрядчик чистит пол от старого покрытия, чтобы засыпать его щебнем, пролить бетонной смесью и изоляцией. Будет проведена бетонная стяжка пола толщиной в 10 сантиметров. Также будут заменены входные двери, ведущие в подвал.

На собрании собственники дома решили изменить часть ремонтных работ. Например, приямки ремонтироваться не будут. Их наоборот заделают, а вместо этого будет сделана отмостка вокруг дома, в подвале будут установлены новые окна.

Работы планируется завершить к началу октября.

В многоквартирном доме № 2а на улице 40 лет Октября изначально планировалось провести ремонт подвального помещения, но на общем собрании собственников дома было решено заменить кровлю.

Работы начались на этой неделе.

Все работы проходят в рамках реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта национального проекта «Жильё и городская среда».

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