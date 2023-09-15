Учеников Сосновоборской школы посвятили в «Орлята России»

14:07, 15 сентября 2023, ПАИ

Торжественная церемония посвящения учеников начальных классов в «Орлята России» прошла в Сосновоборской средней школе Себежского района. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Ученики старших классов познакомили ребят с легендой об орлятах. Начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов и заместитель главы администрации Надежда Вахта сказали ребятам несколько напутственных слов.

После этого ребятам были вручены значки «Орлята России».