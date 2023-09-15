Учеников Сосновоборской школы посвятили в «Орлята России»
Торжественная церемония посвящения учеников начальных классов в «Орлята России» прошла в Сосновоборской средней школе Себежского района. Об этом сообщает районная газета «Призыв».
Ученики старших классов познакомили ребят с легендой об орлятах. Начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов и заместитель главы администрации Надежда Вахта сказали ребятам несколько напутственных слов.
После этого ребятам были вручены значки «Орлята России».
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