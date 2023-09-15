Документ от 1942 года о поборах со стороны оккупационных властей опубликовал псковский архив

13:45, 15 сентября 2023, ПАИ

«Предупредите население, что за каждую несданную пару валенок в деревне будет реквизирована корова», – эту цитату из приказа начальника Порховского уезда Беляева главному агроному и волостным старшинам от 31 января 1942 года в своём телеграм-канале приводит Госархив Псковской области.

Новые власти на оккупированной территории в годы войны требовали сдавать не только оружие или мясо и молоко, но и бумагу, а в зимнее время собирали лыжи, валенки и тёплую одежду.

Документом определялось в срок до 5 февраля сдать с каждого хозяйства по паре валенок. «Пожертвованные валенки могут быть и поношенные, но крепкие», – уточняется в документе. Сдавать их требовалось на станции Подсевы или на Овчинно-Шубном заводе в Порхове.