Областные соревнования по туризму пройдут в Печорском районе

14:00, 15 сентября 2023, ПАИ

Областные соревнования по туризму среди педагогических работников пройдут в деревне Вашина Гора Печорского района с 15 по 17 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила исполняющая обязанности центра «Лидер» Галина Бубнова.

В соревнованиях принимают участие команды районов и городов Псковской области, собранные из педагогических работников по двум возрастным группам: где сумма возраста участников команд не превышает 140 лет и где она выше.

В слёте примут участие 11 команд из Куньинского, Невельского, Новоскольнического, Пустошкинского, Себежского и Псковского районов, а также Пскова.

В программу слёта войдут пешеходная дистанция, туристическая эстафета и соревнования по спортивному ориентированию. Также участников ждут конкурс художественной самодеятельности, конкурс краеведов, дартс и конкурс поваров.

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