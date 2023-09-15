До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 16 сентября

15:41, 15 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 16 сентября. Погода прогнозируется без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогнозируется от 0 до +5 градусов, а днём воздух прогреется от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.