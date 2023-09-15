Псковичи поборются за выход в суперфинал конкурса «Лидеры России»

14:59, 15 сентября 2023, ПАИ

Представители Псковской области на окружном этапе поборются за выход в суперфинал конкурса «Лидеры России». Псковскую область представят восемь конкурсантов – Алёна Трунова, Михаил Шауркин, Марина Карпова, Дмитрий Дубровин, Михаил Козырь, Андрей Василенко, Дмитрий Булин, Диана Балапанова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ранее они представляли губернатору области Михаилу Ведерникову своё видение развития экологического туризма в регионе.

Финал по Северо-Западному федеральному округу пятого конкурса управленцев «Лидеры России», который является флагманским проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 22 по 24 сентября.

В Санкт-Петербург приедут более 350 финалистов, показавших наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора и подтвердивших свои знания в контрольном тестировании.

Сначала для всех финалистов пройдёт социальный день. Конкурсанты проведут уроки лидерства в школах округа, встретятся с участниками конкурса «Лидеры России» прошлых лет. Затем состоится официальное открытие окружного финала и начнутся оценочные мероприятия. 24 сентября участников ждут мероприятия конкурса и деловая программа с участием наставников трека и представителей округа.

Вечером финального дня станут известны победители окружного финала. Они пройдут в суперфинал конкурса, который состоится в 2024 году. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала будут предоставлены карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс управленцев «Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За все пять сезонов на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» подано более одного миллиона заявок со всей России и 150 стран мира.

Пятый сезон конкурса стартовал 4 апреля. Для участия в нём подали заявки 158 995 участников из 89 регионов страны и 89 стран, в том числе 17 937 человек из СЗФО.

Отметим, целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В конкурсе участвуют управленцы (граждане России и иностранные граждане) до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.