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Общество

Проведение многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове

Рабочая встреча по вопросам проведения многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в Псковской области прошла сегодня, 18 августа, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие открыла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

  • Проведение многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Проведение многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Проведение многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Проведение многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Проведение многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове
    Фото: ПАИ

Ключевыми спикерами встречи стали депутат Государственной Думы, куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский, министр образования Псковской области Александр Сорокин, врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев и федеральный координатор олимпиады, руководитель департамента по работе с талантливой молодёжью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина.

«Многие из тех, кто участвовал в олимпиаде, сейчас продолжают свою профессиональную деятельность в инженерной сфере. Они также участвуют в составлении вопросов для олимпиады следующих годов», – отметила Юлия Болотина.

Вера Емельянова, добавила, что у псковских школьников есть потенциал. «Олимпиада системно развивается. Мы будем стремиться к тому, чтобы каждый школьник мог реализовать свой потенциал», – сказала она. Представители ПсковГУ добавили, что им очень приятно видеть истории успеха, которые появляются в Псковской области.

По итогам встречи определили дальнейшие шаги по развитию олимпиадного движения в регионе и увеличению числа участников из Псковской области. Кроме того, в ходе совещания Юлии Болотиной вручили благодарственное письмо от регионального отделения Союза машиностроителей России за значительный вклад в развитие инженерного образования и проведение олимпиады «Звезда».

Отметим, что многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проводится с 2015 года под эгидой Союза машиностроителей России и входит в перечень олимпиад школьников, утверждённый Министерством науки и высшего образования России. Она включает около 20 дисциплин и считается самой масштабной инженерной олимпиадой страны. Победители и призёры получают льготы при поступлении в ведущие технические вузы России.

Принять участие могут школьники 5-х – 11-х классов. На совещании добавили, что с этого года действует нововведение. Теперь студенты среднего профессионального образования также могут проверить свои знания в олимпиаде и получить дополнительные баллы для поступления в высшее учебное заведение. Финал олимпиады проходит в Москве.

В Псковской области олимпиада проводится при поддержке регионального отделения СоюзМаш, Псковского государственного университета и партии «Единая Россия». В 2025-2026 учебном году в отборочном туре приняли участие 1200 школьников из Пскова, Великих Лук, Невеля, Себежа, Опочки и Локни. В финал вышли 424 учащихся, 18 из которых стали призёрами заключительного этапа.

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