Проведение многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове
Рабочая встреча по вопросам проведения многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в Псковской области прошла сегодня, 18 августа, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие открыла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Ключевыми спикерами встречи стали депутат Государственной Думы, куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский, министр образования Псковской области Александр Сорокин, врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев и федеральный координатор олимпиады, руководитель департамента по работе с талантливой молодёжью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина.
«Многие из тех, кто участвовал в олимпиаде, сейчас продолжают свою профессиональную деятельность в инженерной сфере. Они также участвуют в составлении вопросов для олимпиады следующих годов», – отметила Юлия Болотина.
Вера Емельянова, добавила, что у псковских школьников есть потенциал. «Олимпиада системно развивается. Мы будем стремиться к тому, чтобы каждый школьник мог реализовать свой потенциал», – сказала она. Представители ПсковГУ добавили, что им очень приятно видеть истории успеха, которые появляются в Псковской области.
По итогам встречи определили дальнейшие шаги по развитию олимпиадного движения в регионе и увеличению числа участников из Псковской области. Кроме того, в ходе совещания Юлии Болотиной вручили благодарственное письмо от регионального отделения Союза машиностроителей России за значительный вклад в развитие инженерного образования и проведение олимпиады «Звезда».
Отметим, что многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проводится с 2015 года под эгидой Союза машиностроителей России и входит в перечень олимпиад школьников, утверждённый Министерством науки и высшего образования России. Она включает около 20 дисциплин и считается самой масштабной инженерной олимпиадой страны. Победители и призёры получают льготы при поступлении в ведущие технические вузы России.
Принять участие могут школьники 5-х – 11-х классов. На совещании добавили, что с этого года действует нововведение. Теперь студенты среднего профессионального образования также могут проверить свои знания в олимпиаде и получить дополнительные баллы для поступления в высшее учебное заведение. Финал олимпиады проходит в Москве.
В Псковской области олимпиада проводится при поддержке регионального отделения СоюзМаш, Псковского государственного университета и партии «Единая Россия». В 2025-2026 учебном году в отборочном туре приняли участие 1200 школьников из Пскова, Великих Лук, Невеля, Себежа, Опочки и Локни. В финал вышли 424 учащихся, 18 из которых стали призёрами заключительного этапа.
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