Алексей Севастьянов: Пик роста количества ТОС мы ещё не прошли

16:37, 18 августа 2026, ПАИ

Пик роста количества ТОС Псковская область ещё не прошла, уверен председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«И это прекрасно, люди не стоят в стороне. Хватило бы только сил у бюджета. Чем больше ТОС, тем больше инициатив появляется. Это цепная реакция», - отметил Алексей Севастьянов.

Политик также отметил, что в последнее десятилетие стало больше конструктива в общении с людьми. «И люди стали чаще говорить просто «Спасибо!» Нет крика, сразу идёт конструктивный разговор. Появилась сплочённость», - добавил Алексей Севастьянов.

Ранее сообщалось, что в Пскове благоустроят девять дворов по проектам ТОС.