Алексей Севастьянов: У депутатов Псковской области нет преференций - только ответственность

16:25, 18 августа 2026, ПАИ

У депутатов Законодательного Собрания Псковской области нет преференций - только ответственность, подчеркнул председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Алексей Севастьянов отметил, что в Собрании сидят идейные люди, которые захотели сделать окружающую среду лучше. «И все эти стереотипы о нечестных депутатах, которые сложились в народе, это точно не про Псковскую область», - уверен политик.

«А для меня с 2007 года самым лучшим оказался вот нынешний созыв, который заканчивается. Хотя кто-то может сказать, что он был скучным: без ругани, почти без громких заявлений. Это не потому что мы о чём-то договорились, а потому что стали разговаривать», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Политик также объяснил, почему зачастую задаёт весьма неудобные вопросы спикерам на парламентском часе. «Человек знает, что будет выступать с докладом перед Собранием за месяц до того, а когда данные не сходятся, пять плюс пять – не 10, а как-то по-другому выходит, а ты погружён в тему, ну это просто оскорбительно. Мне потом с этими ответами к людям идти, а ведь темы, которые выносятся на парламентский час всегда очень острые», - пояснил Алексей Севастьянов.

Ранее спикер Законодательного Собрания Александр Котов развенчал миф о целях проведения парламентских часов.